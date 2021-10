L’Inter può mettere nel mirino Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina che non sta trovando spazio con Italiano: le ultime di calciomercato

L’Inter di Simone Inzaghi, dopo la vittoria esterna in casa dell’Empoli di Aurelio Andreazzoli, è pronta a cercare la tanto agognata continuità domenica all’ora di pranzo contro l’Udinese di Luca Gotti. I nerazzurri, che dopo l’ampio turnover dell’infrasettimanale, ritroveranno molti titolari devono fare i conti con qualche garanzia in meno a centrocampo rispetto allo scorso anno soprattutto in chi deve coprire Marcelo Brozovic. Il giocatore croato infatti, fondamentale nello scacchiere tattico nerazzurro, avrebbe bisogno in sede di calciomercato di una riserva in grado di non farlo rimpiangere troppo quando è chiamato ad avere un turno di riposo.

L’Inter potrebbe muoversi in tal senso nel mese di gennaio provando a strappare un giovane da un’altra squadra di Serie A, ovvero la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il nome in questione potrebbe essere quello di Sofyan Amrabat, centrocampista tuttofare della Viola che non ha trovato la dimensione giusta in Toscana dopo una stagione da assoluto protagonista con la maglia del Verona allora ancora di Ivan Juric.

Calciomercato Inter, obiettivo Amrabat: i dettagli

Sofyan Amrabat non sembra essere una delle prime scelte di Vincenzo Italiano finora alla Fiorentina. Il giocatore, con passaporto olandese, ha una valutazione di circa 10-12 milioni di euro e l’Inter potrebbe provare con la Viola la formula del prestito secco per avere un giocatore di fisicità e tecnica davanti alla difesa.

In questa stagione finora, Amrabat ha collezionato 6 presenze nel campionato italiano di Serie A, ma quasi tutte da subentrato vista la presenza di Erik Pulgar e l’arrivo al Franchi di un giocatore di assoluto valore come Lucas Torreira.