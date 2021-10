Calciomercato Juventus, super scambio a gennaio con Guardiola

Calciomercato Juventus: l’ipotesi di super scambio con il Manchester City di Pep Guardiola. Tutte le cifre e i dettagli

Si è tenuta oggi l’Assemblea degli Azionisti della Juventus, con la relativa conferenza stampa del presidente Agnelli e della dirigenza bianconera. Pavel Nedved, in particolare, è intervenuto anche sul calciomercato (“valuteremo eventuali opportunità a gennaio”) e sul rinnovo di Paulo Dybala (“siamo a buonissimo punto”).

Al netto delle opportunità, la Juventus è sempre alla ricerca di un nuovo bomber dopo l’addio di Cristiano Ronaldo. Tra i nomi accostati ai bianconeri c’è anche quello di Gabriel Jesus del Manchester City. Ecco il possibile affare con la società inglese: tutte le cifre e i dettagli. Anche in questo inizio di stagione il centravanti brasiliano sta faticando ad imporsi con Guardiola. Il tecnico spagnolo ha spesso rinunciato al classe 1997, soprattutto in Champions League, e Gabriel Jesus è ancora fermo a quota tre gol stagionali. Come noto, è uno dei preferiti di Allegri e della Juventus già dalla scorsa sessione di calciomercato estiva.

Calciomercato Juventus, scambio per Gabriel Jesus: cifre e dettagli

Tuttavia, la sua valutazione supera i 50 milioni di euro nonostante la scadenza di contratto tra meno di due stagioni, nel giugno 2023. La dirigenza bianconera potrebbe così tentare di intavolare uno scambio proponendo il cartellino dell’ex Barcellona Arthur.

Il brasiliano è appena rientrato dal lungo infortunio e sarà “testato” da Allegri fino a gennaio. Se non dovesse convincere, la Juve potrebbe già fare un tentativo per Gabriel Jesus. La tecnica di Arthur farebbe sicuramente al caso di Guardiola. In ogni caso, si tratta al momento di semplici idee e suggestioni di calciomercato.