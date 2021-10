Il Milan ci prova per il figlio d’arte: doppio addio in attacco

Il club rossonero valuta le prossime operazioni per quanto riguarda l’attacco di Pioli: due cessioni per il colpo

Roma-Milan sullo sfondo per la squadra allenata da Stefano Pioli che, domenica, se la vedrà con i giallorossi di Mourinho. Un’importante impegno di campo per testare le doti della capolista: il Milan è però già vigile per quanto riguarda le prossime operazioni di calciomercato che, tra gennaio e soprattutto giugno, porteranno forze fresche in quel di Milanello. Diversi i nomi sul taccuino di Maldini e Massara che, soprattutto in attacco, potrebbero cambiare volto al reparto avanzato del ‘Diavolo’.

In tal senso, stando a quanto riportato da ‘Fichajes.net’, il club di via Aldo Rossi il prossimo giugno dirà addio sia a Zlatan Ibrahimovic che a Rafael Leao. Se da un lato lo svedese a 40 anni potrebbe davvero salutare a scadenza contrattuale, la cessione del portoghese può regalare un importante tesoretto da reinvestire per il nuovo rinforzo in attacco.

Milan, dalla Spagna: idea Larsson

Il portale spagnolo fa un nome in particolare ed è quello di Jordan Larsson, figlio dell’ex Barcellona Henrik che sta facendo bene con la maglia dello Spartak Mosca.

14 presenze ed 1 gol per il classe 1997, che piace anche ad altre società di Serie A e potrebbe cambiare aria l’anno prossimo.

Situazione in divenire, dunque, con Jordan Larsson che può essere l’attaccante del Milan 2022/23 guidato da Pioli.