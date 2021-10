La Juve fa sul serio: Vlahovic a gennaio, ecco tutte le cifre

Dusan Vlahovic non rinnoverà il suo contratto con la Fiorentina: la Juventus continua a provarci, ecco la richiesta dell’attaccante serbo

Dusan Vlahovic potrebbe dire addio alla Fiorentina. L’attaccante serbo non prolungherà il suo contratto con il club viola: c’è anche la Juventus sulle sue tracce.

Così i contatti tra il club bianconero e l’entourage del classe 2000 viola proseguono senza sosta. La richiesta dello stesso serbo si aggira intorno ai 6 milioni di euro netti a stagione: come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” l’obiettivo della Juventus è quello di preparare l’assalto vincente per rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, pronto il colpo Vlahovic

La rottura ormai sembra definitiva tra le parti con Commisso pronto a cederlo a gennaio per una cifra più che accettabile, intorno ai 60 milioni di euro. Al momento la compagine bianconera non può permettersi di spendere cifre importanti, ma tutto potrà essere più chiaro a partire dai prossimi mesi. La Juventus cercherà così di puntellare l’attacco dello stesso allenatore livornese, che negli ultimi giorni di mercato ha perso un campione come Cristiano Ronaldo.

Vlahovic è pronto per la svolta della sua carriera dopo l’exploit con la maglia della Fiorentina, che ha creduto in lui fin dal primo momento. Ora le strade si separeranno per il bene di tutti.