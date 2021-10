Addio de Ligt, contatti in corso con Raiola: assalto del top club

Ancora qualche errore di troppo per il centrale della Juventus Matthijs de Ligt. Il difensore olandese potrebbe anche andare via

La Juventus non decolla. Contro il Sassuolo è arrivata una pesante sconfitta in campionato all’Allianz Stadium. Lo stesso centrale bianconero de Ligt non è apparso lucido in alcune scelte, soprattutto sul secondo gol degli emiliani.

L’uscita in pressione su Berardi, autore di un assist al bacio per Maxime Lopez, è stata poco irruenta con lo stesso giocatore della Nazionale italiana che ha saputo assistere al meglio il suo compagno di squadra, che ha trafitto Perin per l’1-2 definitivo della Juventus. Già nelle scorse gare di campionato e di Champions, c’è stata un’esclusione di troppo dal primo minuto per lui con Allegri che ha svelato i motivi in conferenza stampa.

Calciomercato Juventus, futuro di de Ligt in bilico: c’è il Chelsea

Come svelato su Twitter dall’esperto di mercato, Rudy Galetti, continuano i contatti tra Marina Granovskaia and Mino Raiola proprio per conoscere il futuro dello stesso centrale olandese. Il Chelsea potrebbe provare così l’assalto vincente visto che è stato scelto come possibile erede di Rudiger, che lascerà a breve i “Blues”.

La Juventus ha fissato già il prezzo intorno ai 100 milioni e non intende avere discussioni su questo. I prossimi mesi saranno decisivi per conoscere il futuro dello stesso de Ligt.

Mino Raiola è così sempre molto attivo sul fronte calciomercato per assicurare un futuro roseo ai suoi assistiti, come ha sempre dimostrato nel corso di questi anni.