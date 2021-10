Manca solo l’ufficialità: l’annuncio prima di Inter-Juve

Arrivano novità per quanto riguarda Paulo Dybala: l’argentino torna in campo e intanto è vicina la svolta sul rinnovo

Paulo Dybala è pronto a tornare in campo dopo una sosta di quasi un mese. Il numero dieci bianconero si era fermato lo scorso 26 settembre in occasione della sfida tra Juventus e Sampdoria, che lo aveva visto protagonista prima per il gol e poi per le lacrime a causa dell’infortunio.

Calciomercato Juventus, Dybala torna in campo con l’Inter. Manca l’ufficialità per il rinnovo

Ieri la ‘Joya’ è tornata ad allenarsi con i compagni e il suo rientro in campo sembra essere ormai dietro l’angolo. Il calciatore argentino infatti sarà convocato dal tecnico Massimiliano Allegri per la sfida di domani sera contro l’Inter. Su Dybala intanto aumentano le discussioni anche sul rinnovo del contratto che è attualmente in scadenza nel 2022.

Il calciatore classe 1993 sembrava in bilico soprattutto nei mesi scorsi ma l’addio di Ronaldo potrebbe aver dato un assist alla Juventus. Secondo quanto riportato da ‘La Stampa’, ora l’accordo per il prolungamento sarebbe stato ormai raggiunto e mancherebbe soltanto la firma e l’annuncio ufficiale.

Dybala e la Juventus dunque non si separeranno al termine della stagione ma continueranno il proprio percorso iniziato nel 2015 ancora insieme.