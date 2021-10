Inter-Juventus, torna a parlare Allegri: da Dybala a Brozovic

Massimiliano Allegri è pronto a sfidare l’Inter in vista del big-match di domenica 24 ottobre: le sue dichiarazioni in conferenza stampa

Una sfida entusiasmante per Inter-Juventus. Massimiliano Allegri, allenatore dei bianconeri, ha presentato in conferenza stampa il big-match

Tutto pronto per la sfida tra Inter e Juventus. Massimiliano Allegri, allenatore dei bianconeri, ha parlato alla vigilia del big-match in programma a San Siro domenica 24 ottobre. In primis, ha svelato chi potrebbe giocare domani: “Non lo so ancora, non ho ancora deciso. Domani mattina deciderà. Chiesa con lo Zenit ha fatto una buona partita, Chiellini è pronto per giocare ma anche de Ligt, Bonucci e Rugani stanno bene. Quando de Ligt sarà pronto per giocare nel centro destra allora potrò pensare alla difesa a tre”.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO Rampulla: “Allegri scelta giusta. Donnarumma-PSG? Poteva rimanere al Milan”

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

LEGGI ANCHE>>> Simeone pazzo di una stella del Milan: scambio per portarlo in Liga

Successivamente lo stesso allenatore della Juventus ha parlato dell’Inter: “Dzeko con Lautaro forma un’ottima coppia. Barella è cresciuto molto, Brozovic adesso è un giocatore serio. Hanno anche de Vrij e Skriniar dietro”.

Infine, ha rivelato anche la condizione fisica dell’attaccante argentino Paulo Dybala: “Sarà a disposizione. Sta bene, ha fatto due allenamenti con la squadra”.