Simeone pazzo di una stella del Milan: scambio per portarlo in Liga

Percorso difficile in Champions ma super avvio in campionato per il Milan che sta mettendo in luce i talenti della propria rosa. In questo senso Diego Pablo Simeone pensa ad uno sgambetto

Le strade di Milan e Atletico Madrid si sono già incrociate una volta in questa stagione, nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Una partita molto controversa e condizionata da alcune pesanti decisioni arbitrali che hanno agevolato la strada della compagine di Simeone verso la vittoria. Il percorso europeo dei rossoneri fin qui è stato molto deludente dal punto di vista dei risultati con tre Ko in altrettante partite, eppure qualcosa di buono si è visto nelle prime due.

Il Milan infatti in questo avvio di stagione, attraverso il campionato, ha messo in luce i propri talenti più cristallini, nonostante qualche infortunio di troppo. Tra questi spicca il genio assoluto di Rafael Leao, che sta completando il proprio percorso di maturazione innalzando l’asticella. Se n’è accorto anche Simeone, che ha avuto modo di osservarlo da vicino, e non è da escludere che il ‘Cholo’ possa pensare a lui per il futuro.

Calciomercato Milan, Simeone guarda a Leao: ipotesi di scambio a sinistra

Tutti pazzi per Rafa Leao, che sta mettendo in scena un primo scorcio di stagione da favola, tra gol, assist, dribbling, giocate da fenomeno e prestazioni in costante ascesa. Capace quasi sempre di spaccare le partite, il portoghese potrebbe attirare l’attenzione dello stesso Atletico Madrid, con Simeone grande estimatore.

L’allenatore argentino resta molto attento a ciò che accade in Italia, sua vecchia patria calcistica, e potrebbe essere attratto dall’idea di portarlo in Liga, campionato che peraltro ben si adatterebbe alle sue caratteristiche. Per convincere il Milan i ‘Colchoneros’ potrebbero mettere sul piatto uno scambio con quello che sarebbe nel caso anche il sostituto, ovvero Thomas Lemar, esterno sinistro francese in scadenza 2023. La chiusura naturale del rapporto di fatti si avvicina e senza rinnovo potrebbe essere una delle ultime chance per l’Atleti di monetizzare. Il Milan dal canto suo non ha alcuna intenzione di privarsi di Leao e nel caso solo con un’offerta esclusivamente cash e ricchissima.