Crolla il prezzo grazie a Mourinho: Juve e Milan in agguato

Mourinho ‘scarica’ il suo calciatore e può avvicinarsi l’addio già a gennaio: ci provano Juventus e Milan con offerta al ribasso

Dopo un avvio positivo, la Roma è calata in queste ultime settimane e ieri ha subito una sonora sconfitta contro il Bogo Glimt per ben 6-1 in Conference League. Nel post-gara il tecnico Jose Mourinho ha parlato male di alcuni calciatori presenti in rosa, in particolare quelli che hanno meno chance da titolare.

Calciomercato, Juventus e Milan su Villar: offerta al ribasso verso la Roma

Ecco le parole del tecnico portoghese: “Se potessi giocare sempre con gli stessi, lo farei. Questo, però, è un grande rischio, c’è grande differenza di qualità tra un gruppo di calciatori e un altro gruppo, ho deciso che in questa fase era giusto fare questi cambi. So che alcuni dei noi hanno dei limiti, non è niente di nuovo ma mi aspettavo un’altra risposta. La responsabilità è la mia“.

Tra i calciatori che non hanno impressionato c’è anche il centrocampista Villar, che a questo punto potrebbe anche diventare un elemento cedibile. Juventus e Milan sono sulle sue tracce e potrebbero pensare a una nuova offerta da presentare a gennaio. Dopo le ultime gare e le parole di Mourinho, però, Villar potrebbe avere un prezzo ridotto e per questo le due compagini di Serie A potrebbero provare a prenderlo per circa 10 milioni di euro.

Juventus e Milan dunque potrebbero sfruttare l’occasione per strappare il centrocampista alla Roma attraverso un’offerta al ribasso.