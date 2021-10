Rinnovo per Barella, tentazione Liverpool: Klopp cambia piano

Tutto pronto per il rinnovo ufficiale per Nicolò Barella, che ha conquistato l’Inter negli ultimi mesi. Assalto di Klopp in casa nerazzurra

Con Nicolò Barella sempre più vicino al prolungamento contrattuale, l’Inter è pronto all’annuncio ufficiale. In questo modo il Liverpool potrebbe pensare ad un nuovo colpo in casa nerazzurra con l’assalto decisivo di Klopp.

Lo stesso centrocampista sardo è stato seguito a lungo anche dal top club inglese, che ora potrebbe pensare all’idea Brozovic, in scadenza contrattuale con la società nerazzurra. L’obiettivo è quello di offrirgli il doppio dei 3,5 milioni che percepisce attualmente con l’Inter. Klopp, inoltre, lo stima tanto, mentre per quanto riguarda il suo rinnovo con l’Inter Marotta è fermo a 5 milioni a stagione.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO Rampulla: “Allegri scelta giusta. Donnarumma-PSG? Poteva rimanere al Milan”

LEGGI ANCHE>>>Verso Inter-Juventus, Dybala spinge: vuole una maglia da titolare

Calciomercato Inter, assalto a Brozovic: l’idea di Klopp

Il centrocampista croato dell’Inter starebbe pensando al suo futuro tra il possibile rinnovo e l’addio immediato in vista della prossima stagione. Brozovic è tentato anche da una nuova avventura suggestiva per il prosieguo della sua eccellente carriera.

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

I prossimi mesi saranno decisivi in ottica futura per prendere una decisione definitiva. L’Inter ha formulato la sua offerta per arrivare così ad un accordo con il centrocampista croato, che è esploso nel corso degli anni vestendo la casacca nerazzurra.

Brozovic è sempre seguito dal Liverpool con la stima incondizionata di Jurgen Klopp, pronto a rinforzare il centrocampo pensando proprio a lui.