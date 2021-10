È rottura totale con la big: sfida infuocata tra Juventus e Milan

Un calciatore di una big sarebbe in rottura con il club e il rinnovo di contratto appare lontanissimo: super sfida tra Juventus e Milan

La Champions League ha regalato emozioni opposte a Juventus e Milan. I bianconeri hanno allungato la striscia di vittorie, con un altro successo di misura. Più sofferenza del previsto per gli uomini di Allegri contro lo Zenit, ma la squadra sta confermando di essere tanto in forma mentalmente e fisicamente da riuscire sempre a trovare la via dei tre punti durante i 90 minuti. La mano di Allegri è evidente in questo senso.

Equilibrio la parola d’ordine, dettaglio fondamentale nel lavoro del tecnico livornese. Non bene il ‘Diavolo’, invece, che ha fallito anche contro il Porto e ora il passaggio del turno è più che mai compromesso. Solo sconfitte per Pioli e i suoi: si sperava sicuramente in ritorno nella Coppa dalle grandi orecchie diverso. Dal calciomercato, però, arriva una novità allettante per entrambi i club. Interessa particolarmente Sergi Roberto, visto soprattutto il contratto in scadenza giugno 2022.

Calciomercato, Sergi Roberto-Barcellona: è rottura | Duello tra Juventus e Milan

In un primo momento sembrava ci fosse l’intenzione comune di prolungare l’accordo. Stando a quanto riferisce ‘Mundo Deportivo’, però, le parti avrebbero sospeso i dialoghi. Il Barcellona ha preferito concentrarsi sui contratti di Pedri e Ansu Fati, mettendo in secondo piano il futuro del 29enne. Una mossa che potrebbe significare addio definitivo.

Lo scenario avvantaggia senza dubbio Juventus e Milan, che sarebbero pronte a darsi battaglia per l’acquisto a parametro zero. Sergi Roberto potrebbe rappresentare un profilo ideale non solo dal punto di vista economico. Preziosa la sua duttilità in campo: può agire sia a centrocampo che da terzino destro, un vero e proprio jolly. La permanenza in Catalogna appare, quindi, estremamente difficile, Juve e Milan continueranno a seguire la vicenda molto attentamente.