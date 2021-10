Calciomercato Juventus, addio de Ligt: pronti due colpi in difesa

La Juventus potrebbe dire addio al centrale olandese de Ligt, che resta nel mirino delle big d’Europa: rivoluzione in difesa

Tutto pronto per la rivoluzione in casa bianconera. La Juventus è sempre al lavoro in ottica futura per suggestioni di mercato tra acquisti e cessioni da urlo. Sul punto di dire addio ci sarebbe il centrale olandese della compagine bianconera de Ligt, pronto ad una nuova avventura importante della sua carriera.

Sulle sue tracce ci sarebbero i campioni d’Europa del Chelsea, che vorrebbero rinforzare così il reparto difensivo. Lo stesso olandese è valutato intorno agli 80 milioni di euro dalla società torinese. In questo modo la Juventus avrebbe già in mente un doppio colpo da urlo per quanto riguarda la retroguardia di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, doppio colpo per la difesa di Allegri

Con i soldi ricavati dalla cessione di de Ligt, il club bianconero potrebbe arrivare così al centrale brasiliano della Roma, Roger Ibanez, e al difensore del Borussia Dortmund, Manuel Akanji, applaudito anche da Giorgio Chiellini.

Entrambi i difensori sono stati valutati 30 milioni di euro e così alla Juventus avanzerebbero anche 20 milioni da utilizzare per altri innesti di assoluto valore.

La Juventus continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato con idee suggestive in vista della prossima stagione.