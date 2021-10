Juventus, il Manchester United lo mette alla porta: offerto lo scambio

La Juventus potrebbe approfittare di un’occasione di mercato: lo United mette alla porta un giocatore e i bianconeri pensano allo scambio

La Juventus è tornata a marciare forte in campionato. La vittoria contro la Roma ha certificato il buon momento di forma dei bianconeri. Mister Allegri non vuole però cali di concentrazione e vuole il massimo da ogni suo giocatore. C’è, infatti, chi ancora deve dimostrare qualcosa e soprattutto in difesa l’allenatore non sembra soddisfatto.

Una situazione simile la vive il Manchester United, in aperta crisi in Premier League, dove non vince da quattro partite. La vetta – occupata dal Chelsea – dista già cinque punti e tra le delusioni figura Victor Lindelof. Lo svedese, classe 1994, ha giocato appena due partite in campionato ed è ai margini delle rotazioni di mister Solskjaer. Il club inglese starebbe pensando alla vendita, nonostante un contratto in scadenza nel 2024.

Il giocatore è alla porta e la Juventus è pronta ad offrire uno scambio alla pari con Adrien Rabiot per cercare di sistemare le cose. Il francese – scadenza 2023 – non è entrato nelle grazie di Allegri, nonostante le cinque presenze in Serie A, condite anche da un assist. La sua partenza permetterebbe ai bianconeri di rinfrescare la difesa con nuovi volti e Lindelof è un obiettivo.

Calciomercato Juventus, scambio con lo United

Lo svedese ha un valore di mercato di circa 25 milioni di euro, lo stesso di Rabiot con il quale condivide anche il medesimo stipendio: 7 milioni a stagione.

L’operazione di scambio potrebbe quindi accontentare tutte le parti senza ulteriori perdite. La Juventus offre questa soluzione, la palla ora passa al Manchester United.