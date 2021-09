La Juventus cerca il post Cuadrado: colpo a zero dal Barcellona

La Juventus inizia a pensare il futuro e potrebbe rimpiazzare uno dei suoi calciatori per un elemento più giovane

Non sono stati mesi facili per la Juventus, che ha vissuto un calciomercato particolare fatto di poche spese ma che ha portato all’addio di Cristiano Ronaldo. La società pensava di trattenere il portoghese ma negli ultimi giorni la sua volontà di partire ha portato la Juventus a cederlo in maniera inaspettata al Manchester United.

I bianconeri ora concentrano tutte le proprie attenzioni sul futuro e iniziano a studiare nuove mosse per rinforzare la propria rosa. A fine stagione Juan Cuadrado compirà 34 anni e per la sua età la Juventus potrebbe iniziare a pensare a un suo sostituto. Un’occasione potrebbe arrivare direttamente dal Barcellona.

Calciomercato Juventus, occasione Sergi Roberto per il post Cuadrado

Per i ‘Blaugrana’ è in bilico la situazione inerente a Sergi Roberto, che ha un contratto in scadenza a giugno del 2022 e sarebbe stata rifiutata la proposta di rinnovo. Qualora non si dovesse trovare una soluzione per il prolungamento, la Juventus dunque potrebbe fare un tentativo per sistemare la fascia destra con un elemento un po’ più giovane di Cuadrado. Il colombiano sta vivendo annate straordinarie ma l’età costringe la Juventus a pensare al futuro.

Vista la situazione, Sergi Roberto potrebbe essere un rinforzo importante in quanto potrebbe arrivare a parametro zero.