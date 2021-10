Icardi offerto alla Juventus: scambio clamoroso a gennaio

Sembra davvero giunta agli sgoccioli l’avventura di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain, dove è giunto due anni fa al termine dell’avventura con l’Inter

Non si capisce bene se sia finita oppure no la storia con Wanda Nara, dopo il tradimento vero o presunto con l’attrice nonche modella argentina Eugenia Suarez. Di sicuro è giunta agli sgoccioli quella con il Paris Saint-Germain, dove è approdato esattamente due anni fa. Mauro Icardi si appresta quindi a tornare in maniera concreta grande protagonista del calciomercato, nonostante un contratto fino a giugno 2024 da circa 10 milioni di euro a stagione.

I transalpini non sanno che farsene, anzi è errato: sanno bene cosa farsene, merce di scambio. Si parla in queste ore di un tentativo in casa Barcellona, Icardi in cambio di Aguero grande amico di Leo Messi. Il ‘Kun’ è andato al Barça per giocarci insieme, poi è rimasto fregato… Sempre uno scambio è quello che, stando a indiscrezioni, potrebbe presto offrire alla Juventus, probabilmente non più a caccia di un bomber dato che tutti gli indizi e le voci portano dritto a Dusan Vlahovic della Fiorentina. Comunque Icardi, stimato da Massimiliano Allegri, dovrebbe finire presto lì, sulla scrivania di Cherubini e soci.

A quanto pare il Psg vorrebbe proporre un ‘baratto’ clamoroso tra il classe ’93 di Rosario, capitano dell’Inter fino alla rottura con Spalletti e ambiente, e un giocatore che non fa impazzire lo stesso Allegri e che la società presieduta da Andrea Agnelli ha già messo in vendita: Dejan Kulusevski. Un do ut des alla pari, sui 40-45 milioni con plusvalenze per entrambi.

Calciomercato Juventus, Icardi per Kulusevski: perché lo scambio è impossibile

La Juventus non accetterebbe mai uno scambio del genere: in primo luogo perché tra i due c’è una differenza di età di sette anni; in secondo perché l’obiettivo è intascare soldi contanti dalla cessione del classe 2000 svedese, 30-35 milioni di euro utili a finanziare un colpo in entrata; terzo perché Icardi, accostato pure al Milan, è ormai fuori dai canoni bianconeri: ha quasi 29 anni e quindi difficilmente rivendibile, inoltre ha uno stipendio molto alto seppur potrebbe essere sfruttato il famoso Decreto Crescita e risparmiare non poco sul fronte lordo. In quarto luogo, come detto all’inizio, perché la Juve la sua scelta l’ha fatta per quanto riguarda il nuovo numero 9: Vlahovic.

