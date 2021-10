Piace alla Juventus, tifosi choc: “Sei un gobbo di m…a”

Non è un momento semplice per Dusan Vlahovic: arriva l’attacco dei tifosi dopo le voci inerenti al suo futuro

È un momento particolare e importante per la carriera di Dusan Vlahovic, che dopo aver impressionato in questi mesi con la maglia della Fiorentina ha deciso in anticipo che non prolungherà il contratto con i viola che è in scadenza nel 2023. Per questo la società si sta muovendo per cederlo e non far calare il suo prezzo con il passare dei mesi.

LEGGI ANCHE >>> Icardi offerto alla Juventus: scambio clamoroso a gennaio

Calciomercato Juventus, rabbia dei tifosi della Fiorentina per Vlahovic: “Gommo di m…a”

Questa decisione di Dusan Vlahovic di non rinnovare non è piaciuta a tutti i tifosi e le prime ripercussioni ci sono già nelle gare di Serie A. Dopo la partita di ieri contro il Venezia, terminata per 1-0 in favore dei lagunari, la Fiorentina si è diretta sotto il settore ospiti e sono arrivati degli insulti all’indirizzo del giovane attaccante: “”Gobbo di m…a” e “uomo di m…a” sono state le parole più diffuse.

LEGGI ANCHE >>> Milan, assalto dalla big: maxi-scambio sul piatto

Vlahovic infatti è seguito dalla Juventus e alcuni sostenitori della viola non gradiscono un passaggio ai rivali. In ogni caso il serbo vestirà almeno per qualche mese la maglia della Fiorentina e bisognerà provare a convivere in questo clima anche se la situazione non è semplice.