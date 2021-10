Assalto della big per il difensore inglese del Milan: maxi-scambio sul piatto

Tra i grandi protagonisti del Milan di Stefano Pioli c’è senza dubbio Fikayo Tomori che da quando è arrivato a Milano ha lasciato il segno, innalzando notevolmente il reparto difensivo dei rossoneri. Il difensore ex Chelsea è stato riscattato in estate e adesso rappresenta uno dei punti fermi del club, tanto da aver tolto il posto all’ex capitano Alessio Romagnoli. L’inglese di origini canadesi ha un contratto con il Milan fino al 2025 e la società intende renderlo uno dei punti fermi anche per il futuro, nonostante i tanti ammiratori in giro per l’Europa.

Tra le squadre più interessante a Tomori c’è sicuramente il Paris Saint-Germain che vorrebbe tentare l’assalto al difensore ex Chelsea, considerato dalla società ideale e funzionale a rinforzare e rinnovare il reparto difensivo.

Il PSG sarebbe disposto a mettere sul piatto due giocatori per arrivare alla cifra di 45 milioni, valore di mercato di Tomori. I giocatori che i parigini sarebbero disposti a sacrificare sono Julian Draxler e Thilo Kehrer. Il primo, centrocampista tedesco, con una valutazione di circa 20 milioni; il secondo, anche lui tedesco, difensore classe ’96 ex Schalke 04, valutato circa 25. Il Milan, però, difficilmente aprirebbe alla cessione del suo difensore, neppure davanti ad una maxi proposta come quella del PSG.