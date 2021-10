Calciomercato, affare con Ancelotti: Juventus e Milan ko

Un attaccante della Premier potrebbe finire all’interno di uno scambio con il Real Madrid di Carlo Ancelotti: Juventus e Milan battute

Juventus e Milan indirizzano i propri pensieri anche al calciomercato. In particolare, bianconeri e rossoneri si concentrano sul reparto offensivo. La ‘Vecchia Signora’ è incerta riguardo al riscatto di Morata. Servono 35 milioni, in aggiunta ai 20 già spesi per il prestito dall’Atletico Madrid. Non pochi per un quasi trentenne, considerando le difficoltà che stanno vivendo i piemontesi a livello economico.

Il ‘Diavolo’, invece, dovrà dire addio molto probabilmente a Ibrahimovic. Giroud, inoltre, non garantisce a pieno continuità di rendimento e il giovane Pellegri non convince. Per questi motivi, entrambe le società si guardano attorno alla ricerca di possibili occasioni e condividono un obiettivo in forza in Premier League. Il possibile colpo, però, pare sfumare.

Calciomercato Juventus e Milan, addio a Lacazette: ‘beffa’ Ancelotti

Il profilo in questione è quello di Alexandre Lacazette. Voci dalla Spagna parlando di una suggestione dell’Arsenal riguardante un possibile scambio di prestiti con il Real Madrid di Ancelotti. Nell’affare potrebbe rientrare Gareth Bale. Tutti e due i calciatori sono ai margini dei rispettivi progetti e in scadenza di contratto giugno 2022.

Juventus e Milan sono interessate da tempo al francese, ma questa operazione potrebbe metterle fuori gioco. Nel frattempo, continueranno a guardarsi attorno.