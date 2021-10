Serie A, colpo Venezia contro la Fiorentina: la decide Aramu

Venezia e Fiorentina chiudono l’ottava giornata di Serie A. Il risultato tra le due squadre è sorprendente rispetto alle attese

È stata una giornata intensa e che ha rispettato le attese, l’ottava di Serie A. A chiuderla un posticipo interessante, quello tra Venezia e Fiorentina. I veneti a caccia di punti già fondamentali per dare corpo all’esperienza in Serie A, la Viola per proseguire una corsa che potrebbe profumare d’Europa. Pronostici sovvertiti, direbbe qualcuno.

Il Venezia batte la Fiorentina: basta Aramu, gol nel primo tempo

È un Venezia arcigno e combattivo quello che affronta questa sera la Fiorentina. E riesce a sbloccare il risultato con il solito Aramu. Il numero 10 la sblocca al 36esimo, su assist del solito Henry, ancora autore di una buona prova. I veneti confermano l’ottima prestazione anche a inizio ripresa; al 77esimo nuova svolta nel match quando Sottil viene espulso per somma di ammonizioni. La Fiorentina ci prova comunque fino alla fine e creando qualche buona occasione, ma non trova il pareggio. Prima vittoria casalinga per il Venezia e tonfo per Italiano in trasferta.

CLASSIFICA: Napoli punti 24, Milan 22, Inter 17, Roma 15, Lazio 14, Atalanta 14, Juventus 14, Fiorentina 12, Bologna 12, Empoli 9, Udinese 9, Torino 8, Verona 8, Sassuolo 8, Venezia 8, Spezia 7, Sampdoria 6, Genoa 6, Cagliari 6, Salernitana 4.