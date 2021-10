Calciomercato, ribaltone totale per Conte: tripla ipotesi per la panchina

L’ipotesi Conte è stata calda per alcune settimane: ecco la svolta per la panchina e tutti i nomi in lizza

Il futuro di Antonio Conte, senza panchina, è per forza di cose molto chiacchierato in ottica calciomercato. L’allenatore ex Inter è riuscito a conquistare lo scudetto con i nerazzurri prima del grande addio. Nessuna panchina è riuscito ad ammaliarlo o comunque nessuna trattativa è ancora andata a buon fine per il ritorno immediato del tecnico.

Conte, nelle ultime settimane, è stato accostato in numerose occasioni al Newcastle. I Magpies hanno vissuto una rivoluzione societaria clamorosa, diventando il club più ricco del mondo dopo l’avvento del fondo Pif. Una notizia molto discussa, non solo in campo calcistico, ma che i tifosi dei Magpies hanno festeggiato come fosse un trofeo. E che ora porta con sé grandi aspettative sul calciomercato, a partire dalla scelta dell’allenatore.

Conte e il ritorno in panchina: tripla pista sul calciomercato

Conte è stato tra i primi nomi per il Newcastle, ma pare aver rifiutato quest’ipotesi. Probabilmente alla ricerca di una squadra subito pronta per vincere. E allora spazio alle altre opzioni sul tavolo. Prende corpo, secondo quanto riporta il ‘Times’, una tripla ipotesi per la panchina: Roberto Martínez, Unai Emery e Steven Gerrard sarebbero i nomi più caldi. Possibilità suggestive e che presto potrebbero concretizzarsi per la panchina bianconera. Da Pif a Conte fino al futuro della panchina: ribaltone in vista e non dovrebbe riguardare, in ogni caso, l’ex tecnico di Inter e Juventus.