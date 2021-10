Rinnovo Dybala, lo stop mette in guardia la Juve: cambia lo scenario

L’infortunio di Dybala è più serio del previsto e mette in guardia la Juventus in ottica futuro: cambia lo scenario per il rinnovo

È tornata la Juventus di Allegri? Forse ancora un po’ presto per dirlo, ma la mano del tecnico livornese è sempre più evidente partita dopo partita. Ieri, contro la Roma, la Juve ha fatto la Juve, mantenendo un grande equilibrio a livello difensivo e portando a casa una vittoria di misura, non senza soffrire. Jose Mourinho non è riuscito a trovare la chiave per scardinare la retroguardia dei bianconeri, che ora sono a -1 proprio dai capitolini e dal quarto posto.

Se dal campo le notizie che arrivano ultimamente sono quasi solo liete e positive, diverso invece è il discorso per quanto riguarda il calciomercato. Continua a tenere banco in casa 'Vecchia Signora' il tema rinnovo Dybala. L'attaccate argentino ha il contratto in scadenza il prossimo giugno. Le parti in causa si erano avvicinate sensibilmente sull'accordo per il prolungamento, come testimoniato dal recente ritorno in Argentina del procuratore del calciatore Jorge Antun. L'ultimo infortunio, però, della 'Joya' pare aver complicato il tutto e cambiato lo scenario.

Rinnovo Dybala, la Juventus riflette sulle cifre

Lo stop muscolare di Dybala – in panchina nel match con la Roma – si è rivelato più lungo e fastidioso del previsto. Il classe ’93 salterà un mese totale dal match con la Sampdoria, dovendo rinunciare anche a Zenit e molto probabilmente Inter. Potrebbe rientrare addirittura direttamente col Verona.

Una situazione che spinge la Juventus a riflettere ulteriormente in ottica futuro. La seconda punta non è nuova a questi problemi fisici, senza considerare poi i dubbi sulla sua personalità sul terreno di gioco. La nuova intesa prevede un contratto triennale fino al 2025 e uno stipendio da 8 milioni di euro fissi più 2 di bonus. Ma ora la Juventus sembra intenzionata a riflettere ulteriormente su queste cifre per i motivi sopra citati, nonostante Dybala resti comunque un elemento fondamentale nel progetto bianconero.