Calciomercato Juventus, cessione de Ligt: scambio top in Premier

Il centrale olandese della Juventus, Matthijs de Ligt, è sempre nel mirino delle big d’Europa: suggestione come scambio

La Juventus continua ad essere protagonista in campo mettendo a segno un’altra vittoria importante nel big-match contro la Roma. Allegri ha dovuto fare a meno del centrale olandese, Matthijs de Ligt, che ha rimediato un problema muscolare nelle ultime ore: oggi gli esami strumentali per comprendere l’entità del suo infortunio. Lo stesso centrale olandese è sempre nel mirino delle big d’Europa con il Manchester City sempre in pole per arrivare al forte difensore ex Ajax.

Calciomercato Juventus, de Ligt perfetto per Guardiola: idee suggestive

Per le sue caratteristiche tecniche e fisiche, Matthijs de Ligt è pronto per essere protagonista anche con Pep Guardiola grazie al suo modo di difendere a campo aperto. Lo stesso Manchester City sarebbe sulle sue tracce ormai da tanto tempo: così lo stesso Raiola potrebbe tornare protagonista per quanto riguarda il futuro del suo assistito.

Lo stesso noto agente lo avrebbe offerto proprio al City con l’idea di arrivare a 33 milioni di euro più il cartellino di Sterling, che intende andar via. La Juventus, però, chiede 75 milioni cash oppure il cartellino dell’attaccante brasiliano Gabriel Jesus più soldi in estate. Tutto sarà più chiaro a partire dalla prossima stagione con idee suggestivi di mercato in casa bianconera.

Pep Guardiola sta corteggiando il centrale olandese ormai da tanto tempo con la possibilità di farlo arrivare sotto la sua gestione per continuare a cullare il sogno Champions League.