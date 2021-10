Assalto del top club a Milinkovic: scambio più soldi, Juve e Inter battute

Un top club ha il mirino puntato sulla Lazio e Milinkovic-Savic: scambio più soldi per il centrocampista serbo, Juventus e Inter battute

La Juventus sorride dopo l’ottava giornata di Serie A. Altra vittoria – la quarta consecutiva – per i bianconeri, questa volta contro l’acerrimo rivale Mourinho e la sua Roma. Il successo della ‘Vecchia Signora’ – arrivato di misura 1-0 – è marchiato Allegri. Il tecnico livornese fa notare come ci siano ancora degli aspetti da migliorare, ma la sua mano sulla squadra è sempre più evidente partita dopo partita. Malumore, invece, in casa Inter, che è uscita sconfitta dallo scontro con la Lazio. Match dalle emozioni forti per Inzaghi e alla fine la sua ex compagine ha avuto la meglio.

Il cammino in campionato, però, è ancora lungo e le società, nel frattempo, non perdono di vista temi legati al calciomercato in ottica futuro. In questo senso, attenzione a Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista biancoceleste dimostra con costanza ormai da diversi anni il proprio enorme valore. Bianconeri e nerazzurri sognano questo grandissimo colpo per potenziare la mediana. I piemontesi, in particolare, hanno bisogno di rilanciare il reparto centrale e alzare l’asticella. Il serbo, però, è nel mirino anche delle big d’Europa. A tal proposito, un top club potrebbe avanzare una proposta di scambio per battere la concorrenza.

Calciomercato Juventus e Inter, assalto della big a Milinkovic: scambio più soldi

Milinkovic oggetto del desiderio di tanti club rinomati. Tra questi c’è anche il Liverpool di Jurgen Klopp. Il tecnico tedesco è pazzo del classe ’95 e lo vorrebbe con sé ai ‘Reds’. Le avversarie per l’acquisto sono tante e trattare con Lotito, si sa, non è mai facile. Perciò, gli inglesi potrebbero tentare di inserire nell’affare il cartellino di Tsimikas per abbassare la valutazione che si attesta sui 70 milioni di euro.

Il prezzo del terzino sinistro greco si aggira intorno ai 20 milioni. Oltre a ciò, aggiungerebbero una parte cash da 50 milioni. L’offerta è senza dubbio molto invitante e taglierebbe fuori Juve e Inter dalla corsa.