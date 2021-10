Newcastle-Mourinho, maxi ingaggio e mercato super: Juve e Inter tremano

José Mourinho è approdato alla Roma questa stagione dopo la deludente quanto breve esperienza al Tottenham. Il suo contratto coi giallorossi scade nel 2024

Conte al Newcastle? No, José Mourinho. Stando alle ultime clamorose indiscrezioni sarebbe il portoghese il candidato numero uno alla panchina del Newcastle. Il prescelto insomma del fondo sovrano dell’Arabia Saudita, vale a dire Pif, fresco di acquisto per 353 milioni di euro del club inglese che attualmente staziona nei bassifondi della Premier League. Lo ‘Special One’ sembra essere considerato l’uomo giusto, anche a livello di immagine e quindi mediatico (da questo punto di vista Conte non è nemmeno un’unghia del 58enne di Setubal), per portare i ‘Magpies’ nell’elite del calcio mondiale.

Pif garantirebbe a Mourinho un maxi stipendio – 20-25 milioni di euro l’anno? – e un budget straordinario per il calciomercato. Nello specifico la possibilità di portarsi a casa quei giocatori che maggiormente apprezza e che può ritenere funzionali alla costruzione di una grande squadra. Con questi presupposti, ma diciamo anche garanzie il portoghese potrebbe davvero dire addio alla Roma alla fine della stagione, dopo appena un anno e nonostante un contratto in scadenza a giugno 2024.

Con lui al Newcastle, sottolineiamo che un accordo tra le parti potrebbe essere raggiunto già nei prossimi mesi, comincerebbero a tremare le big di Serie A. Juventus e Inter in particolare, dato che Mourinho potrebbe inserire nella sua lista della spesa sia Dusan Vlahovic che Marcelo Brozovic, quest’ultimo già cercato ai tempi in cui allenava il Manchester United.

Calciomercato Juventus e Inter, il Newcastle (di Mourinho) fa paura

Come noto Vlahovic è il grande obiettivo dei bianconeri per rinforzare l’attacco. Il serbo ha rotto con Commisso per via del rifiuto al rinnovo del contratto che scade nel 2023 e ha una valutazione sui 60 milioni di euro. Tanto per la Juve, spiccioli per Bin Salman. Brozovic invece è ancora in scadenza a giugno: vuole 6 milioni, quanto Lautaro, per il rinnovo, mentre l’Inter non intende andare oltre i 5. Il croato può essere ‘accontentato’ proprio dal Newcastle targato José Mourinho. Uno che in carriera ha vinto poco, ‘solo’ 31 titoli…

