Raiola prepara lo scambio in Serie A: la decisione dell’Inter

Mino Raiola lavora per uno scambio tra assistiti in Serie A ma l’Inter prende la decisione e detta le condizioni

È da considerarsi positivo l’avvio di stagione dell’Inter, che ha collezionato punti importanti e resta agganciata alle prime posizioni in classifica nonostante i due pareggi. Tra i protagonisti di questo avvio c’è come sempre Stefan De Vrij, che dal suo arrivo è diventato un elemento fondamentale della difesa.

Il calciatore olandese però potrebbe anche essere in bilico per il futuro, visto che non è da escludere un addio nella prossima estate quando avrà il contratto in scadenza nel 2023. Mino Raiola sta già pensando a come muoversi per il suo assistito e potrebbe anche spuntare una proposta di scambio a sorpresa.

Calciomercato Inter, Raiola vuole lo scambio con il Napoli: De Vrij sul piatto

Il famoso agente italiano potrebbe pensare di muovere due sue assistiti e l’idea potrebbe essere quella di coinvolgere Napoli e Inter per effettuare uno scambio tra Lozano e De Vrij. Questa operazione però non sembra gradire tutte le parti in causa: i nerazzurri infatti non sarebbero d’accordo con lo scambio per De Vrij in quanto sarebbero disposti a cedere il difensore olandese soltanto in cambio di soldi, in modo da garantirsi una plusvalenza e allo stesso momento fare cassa.

Il classe 1992 intanto è concentrato per la stagione attuale e ha già collezionato 7 presenze in Serie A e due in Champions League.