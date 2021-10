Milan, Junior Messias e non solo: altra ‘tegola’ per Pioli

In casa Milan arriva una doppia tegola per Stefano Pioli: non solo il problema fisico di Junior Messias ma anche un altro infortunio

Il Milan, dopo la perdita di Alessandro Florenzi, deve fare i conti con altri due infortuni. Junior Messias si è fermato per una lesione al retto femorale della coscia destra che lo costringerà a stare fuori dai campi per almeno 3 settimane. Un’assenza che toglie alternative e soluzioni a Stefano Pioli in quella zona di campo, soprattutto visto il periodo intenso di stagione. Ma i guai per il Milan non si fermano all’infortunio del brasiliano.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, si sblocca la trattativa: chiesto lo scambio

LEGGI ANCHE>>>Assalto improvviso: Juve, Inter e Milan ko per il bomber

Milan, si ferma anche Danile Maldini: le ultime

L’altra brutta notizia per Stefano Pioli è l’infortunio di Daniel Maldini. Il figlio d’arte ha lasciato il ritiro della Nazionale Under 20 ed è tornato a Milanello a scopo precauzionale. Le sue condizioni non preoccupano particolarmente ma andranno comunque monitorate e valutate con più precisione nei prossimi giorni. Pioli spera di recuperarlo per il rientro in campionato dei rossoneri.