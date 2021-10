Il Milan lavora al rinnovo di Stefano Pioli, in scadenza a giugno 2022

Il nuovo Milan che quasi da due anni sta stupendo in Italia e anche in Europa con continuità e bel gioco, porta la firma di Stefano Pioli. Il tecnico ex Lazio e Inter ha ridato credito ad una squadra che aveva perso da anni il suo smalto, riuscendo a resistere alle tante voci che lo vedevano solo come un traghettatore. Adesso Pioli è uno degli allenatori più ammirati del campionato italiano e la società ha tutte le intenzioni di proseguire il matrimonio. Il suo contratto è in scadenza la prossima estate, situazione simile a quella di molti calciatori come Kessié e Romagnoli.

Milan, rinnovo Pioli: “Spero continuino insieme”

Certamente rispetto alle situazioni di Donnarumma e Calhanoglu, quella del rinnovo di Stefano Pioli è una questione sotto controllo: da entrambe le parti c’è la volontà di proseguire nella stessa direzione, come ha confermato lo stesso Pioli in questi mesi nelle sue varie dichiarazioni sull’argomento.

Inoltre la conferma è arrivata anche dall’ agente dell’allenatore, Gabriele Giuffrida: “Con il Milan c’è un confronto quotidiano. Il gruppo di lavoro è fantastico, hanno costruito insieme questo gruppo, sostenendosi a vicenda. Mi auguro continuino insieme, è un percorso naturale”. Queste le parole riportate dalla ‘Gazzetta dello Sport’ in seguito al Festival di Trento.