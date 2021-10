Tonali impressiona la big d’Europa: assalto con l’intreccio in Spagna

Ancora una prestazione da urlo per Sandro Tonali, che ha messo a segno il suo secondo gol stagionale: assalto della big

Il Milan continua a stupire tutti. Dopo l’ottima prestazione in Champions League contro l’Atletico Madrid, la compagine rossonera ha superato di misura l’Atalanta in un match scoppiettante. La squadra guidata da Stefano Pioli è riuscita a mettere in difficoltà i bergamaschi, che sono al vertice del calcio italiano da diversi anni. Una prova di forza e resistenza per Sandro Tonali, ancora in gol in questa stagione. Il centrocampista classe 2000 è l’uomo in più dei rossoneri dopo un lungo periodo di ambientamento in Serie A.

Calciomercato Milan, Tonali nel mirino del Real Madrid

Ora Pioli non può fare a meno di lui: con Kessie forma una diga a centrocampo capace di avviare le azioni offensive della compagine rossonera. E così anche il Real Madrid avrebbe messo gli occhi sul giovane centrocampista italiano, che potrebbe essere convocato da Mancini per la semifinale di Nations League.

Carlo Ancelotti sarebbe sul punto di provare l’assalto per il classe 2000, che ha attualmente una valutazione intorno ai 50 milioni di euro. In questo modo lo stesso club spagnolo potrebbe provare l’intreccio con Brahim Diaz lasciandolo in maglia rossonera e sborsando così soltanto 22 milioni cash.

Il Milan si coccola al momento Sandro Tonali, esploso in maniera costante negli ultimi mesi. Il suo futuro sembra sempre più roseo prendendo così maggiore consapevolezza.