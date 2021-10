Triplo addio choc in casa Inter: assalto del Real Madrid

Il Real Madrid fa tremare l’Inter in sede di calciomercato: mister Carlo Ancelotti mette nel mirino tre calciatori nerazzurri per il 2022

L’Inter continua a vincere. La squadra di Simone Inzaghi ha conquistato altri tre punti contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. Grazie al punteggio di 1-2, si è portata momentaneamente al secondo posto in classifica, aspettando il match tra Milan e Atalanta. Un successo arrivato, però, con tanta sofferenza, tant’è che la ‘Beneamata’ nel primo tempo era andata in svantaggio grazie ad un gol su rigore di Berardi. Ma ancora una volta il gruppo si è dimostrato solido e in fiducia.

Il prezioso lavoro della dirigenza, capitanata da Marotta, durante l’ultimo calciomercato estivo sta dando i suoi frutti, nonostante le partenze di Conte, Hakimi e Lukaku abbiano certamente condizionato tanto. Edin Dzeko, più di tutti, ne è la dimostrazione lampante. Il bosniaco ex Roma ha disputato un inizio di campionato oltre le aspettative ed ora è a quota 6 gol in 7 partite. Il livello di competitività è rimasto più che elevato per quanto riguarda la rosa dei lombardi. Diversi elementi, infatti, attraggono l’interesse delle grandi compagini europee. A tal proposito, il Real Madrid avrebbe messo nel mirino tre calciatori nerazzurri.

Calciomercato, allarme Inter: Ancelotti punta tre nerazzurri

I ‘Blancos’ potrebbero fare la spesa in casa Inter nell’estate 2022. Mister Carlo Ancelotti, stando a quanto riferisce ‘Dondiario.com’, apprezza non poco i profili di Barella, Bastoni e il nuovo arrivato Dumfries. Tutte queste pedine si adattano alle esigenze del club spagnolo, che ha in programma una ricostruzione in futuro.

La valutazione dell’ex Cagliari si aggira intorno ai 70-80 milioni di euro, mentre gli altri due rispettivamente sui 50-55 e 20. La ‘Beneamata’ chiaramente non vorrebbe privarsi di tre elementi così rilevanti, ma la situazione economica resta molto complicata e in caso di offerte corpose potrebbero esserci profonde riflessioni in merito.