Nuovo difensore per Juventus e Roma: colpo a sorpresa

Juventus e Roma guardano al futuro con un possibile nuovo colpo in difesa nel prossimo calciomercato estivo



Se il campo sta lentamente vedendo la ripresa di una Juventus apparsa poco lucida nelle prime uscite stagionali, la Roma di Mourinho è al momento quarta a 6 punti dal Napoli capolista. Uno scenario in via di definizione, con bianconeri e giallorossi già focalizzati sulle prossime operazioni di calciomercato per l’estate 2022. In tal senso, dei diversi possibili obiettivi delle due big italiane, una delle necessità di Juventus e Roma è quella di rinforzare la retroguardia. In tal senso, i due club avrebbero messo gli occhi su un talento brasiliano che sta stupendo con la casacca del Benfica: ecco i dettagli.

Roma e Juventus, occhi in casa Benfica

Si tratta di Lucas Verissimo, 26enne arrivato in Portogallo lo scorso gennaio dal Santos per 6,5 milioni di euro.

Il classe 1995 ha attirato le attenzioni di Juventus e Roma che, a giugno, potrebbero farsi avanti: l’attuale valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro.

Il giocatore è reduce da 11 presenze complessive tra campionato e Champions League, con 2 reti e 2 assist in 931′ complessivi in campo.