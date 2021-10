La Juve sogna il colpaccio: svolta improvvisa per il futuro di Hazard

La Juventus vuole rinforzare il proprio attacco e cerca il colpo dal Real Madrid: pronto il tentativo per il calciatore in uscita

Dopo un avvio da incubo, la Juventus si sta rialzando piano piano per provare a risalire la classifica di Serie A. I bianconeri sono al momento al settimo posto e hanno uno svantaggio di ben dieci punti dal Napoli che occupa la vetta, ma ci sono ancora tante giornate da giocare e la compagine allenata da Massimiliano Allegri crede nella rimonta.

La ‘Vecchia Signora’ intanto sa che ha bisogno di rinforzarsi per tornare ad essere competitiva al massimo e sta studiando nuovi colpi. Nel mirino potrebbe esserci Eden Hazard, che continua a deludere con il Real Madrid e secondo quanto riportato da ‘DonDiario’ potrebbe anche salutare in estate.

Calciomercato Juventus, Hazard in uscita dal Real Madrid: si cerca il colpo in estate

Dalla testata giornalistica spagnola fanno sapere che i ‘Blancos’ vorrebbero cederlo a giugno dopo l’arrivo di nuovi elementi, ma per fare ciò è possibile che lo facciano giocare più volto in modo da alzare il suo prezzo. La Juventus potrebbe tentare di effettuare un colpo ‘alla Morata‘, dilazionando il pagamento in più anni e magari aggiungendo anche delle formule di prestito con riscatto.

Hazard non vive un gran momento con la maglia del Real Madrid ma le sue qualità indiscusse e potrebbero essere sfruttate per rilanciarsi in Serie A.