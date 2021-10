Assalto dalla Spagna per Sanchez, il sostituto arriva dalla Serie A

Il futuro dell’attaccante cileno dell’Inter, Alexis Sanchez, è ancora molto incerto: galeotto un post su Instagram, assalto dalla Spagna

L’Inter continua a macinare punti in Serie A per replicare l’ottima stagione dello scorso anno. La compagine nerazzurra, nonostante l’addio di pezzi pregiati, è ancora molto competitiva mettendo in mostra gioco e risultato. C’è da monitorare, inoltre, attentamente il futuro dell’attaccante cileno, Alexis Sanchez, che ha postato anche un post eloquente sul suo profilo Instagram: “Renditi conto. Tu puoi valere molto ma se sei nel posto sbagliato non brillerai”. Tutto farebbe pensare al suo malcontento visto che è stato poco impiegato da Simone Inzaghi in questo avvio di stagione.

Calciomercato Inter, Sanchez verso l’addio: la suggestione

Nel corso della sua esperienza all’Inter lo stesso cileno è stato falcidiato dagli infortuni non potendo così dare il suo contributo con costanza. Come svelato dall’edizione odierna de “Il Giornale” il 32enne attaccante dell’Inter guadagna circa 7 milioni di euro a stagione: la stessa società milanese lo lascerebbe partire a gennaio con il forte interessamento del Siviglia.

In questo modo l’Inter penserebbe al suo sostituto: piace Joao Pedro come quarta scelta per l’attacco di Simone Inzaghi. Nonostante sia molto legato al Cagliari e alla città sarda, l’attaccante brasiliano potrebbe anche accettare l’esperienza suggestiva della sua carriera. Al momento si trattano di idee e non ci sono contatti ufficiali tra le parti: lo stesso centravanti del Cagliari guadagnerebbe molto meno rispetto a Sanchez.

Le prossime mosse di mercato dell’Inter dipenderanno dal futuro di Alexis Sanchez, voglioso di rimettersi in mostra giocando con più continuità.