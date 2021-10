Calhanoglu non convince, l’Inter ha l’alternativa che piace al Milan

Calhanoglu non convince Inzaghi e l’Inter pensa ad un’alternativa per gennaio: l’idea che beffa il Milan



L’Inter non sarebbe convinta dal rendimento di Hakan Çalhanoğlu. Il centrocampista turco, ingaggiato la scorsa estate dal Milan, finora ha giocato otto partite, con un gol e due assist realizzati tra Serie A e Champions League. Numeri a parte, l’ex Bayer Leverkusen non avrebbe ancora convinto il club nerazzurro ed il suo allenatore Simone Inzaghi, pronto a chiedere un volto nuovo per la zona nevralgica del campo.

A gennaio l’Inter potrebbe tentare un nuovo movimento a centrocampo, sempre tenendo conto del bilancio che ad ora non permettere esborsi economici particolarmente pesanti. Ecco perché per arrivare a Matteo Pessina dell’Atalanta potrebbe essere proposto uno scambio di pedine.

Calciomercato Inter, ipotesi scambio per arrivare a Pessina

L’idea del direttore Marotta sarebbe quella di proporre all’Atlanta uno scambio di centrocampisti. In particolar modo, per ottenere un corposo sconto sul cartellino di Matteo Pessina – la cui valutazione oscilla tra i 30 ed i 35 milioni di euro – il club meneghino potrebbe offrire le prestazioni di Roberto Gagliardini, valutato circa 15 milioni di euro.

Per Roberto Gagliardini si tratterebbe di un ritorno alla Dea, avendone già vestito la maglia dai tempi del settore giovanile fino al 2017, quando fu proprio l’Inter ad acquistarlo per poco più di 20 milioni di euro. Una trattativa che bloccherebbe l’eventuale approdo del classe ’94 al Milan che da tempo aveva messo Gagliardini nel mirino come possibile rinforzo per il centrocampo.