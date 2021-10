Maxi offerta del Manchester City: gelate Inter e Milan

Il Milan e l’Inter vogliono il talento per l’attacco ma spunta un’offerta clamorosa che gela i due club italiani

Inter e Milan lottano per le prime posizioni in classifica ma non solo: il derby può accendersi anche in chiave calciomercato. Entrambe le società infatti hanno messo nel mirino il classe 1999 Darwin Nunez, che ha vissuto un avvio di stagione straordinario con la maglia del Benfica. L’attaccante centrale è già a quota sei gol tra campionato e Champions League.

Calciomercato Inter e Milan, si allontana Nunez: maxi offerta Manchester City

Le recenti prestazioni dell’uruguaiano però non solo hanno attirato l’attenzione delle big, ma hanno anche fatto alzare il suo prezzo. Secondo quanto riportato da ‘DailyStar’, infatti, sulle sue tracce ora ci sarebbe anche il Manchester City. Il club di Premier League sarebbe pronto a offrire ben 80 milioni di euro per battere la concorrenza.

Qualora l’offerta dovesse diventare reale, ci sarebbe davvero poco da fare per le due compagini milanesi che non possono sicuramente superare l’offerta.