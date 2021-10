Serie A, Bologna-Lazio 3-0: disfatta Sarri, tracollo biancoceleste

Il Bologna di Mihajlovic annienta la Lazio di Sarri in casa e il match termina sul risultato di 3-0: tracollo per la squadra biancoceleste

Una domenica nera per la Lazio di Sarri. Il successo al derby contro la Roma non ha portato ad un concreto e vistoso miglioramento, anzi. Ora i capitolini escono sconfitti addirittura 3-0 dal match con il Bologna dell’ex Sinisa Mihajlovic. Una partita storta dall’inizio alla fine per i biancocelesti, che hanno subito due gol in appena 17 minuti dai padroni di casa. Al 14′ è Musa Barrow a sbloccare la sfida, con un tiro a giro all’incrocio imparabile per Reina. Dopo soli 3 minuti, arriva il raddoppio di Theate che svetta di testa su calcio d’angolo e piazza la sfera indisturbato sul secondo palo.

Nel secondo tempo la musica è sempre la stessa. La Lazio non riesce a rilanciarsi e al 68′ Hickey chiude i conti con un tiro rasoterra dal limite dell’area. In seguito ci sarà anche la beffa per gli ospiti, con l’espulsione di Acerbi. Il Bologna raggiunge la Lazio, ora settima in classifica a quota 11 punti. Ci sarà tanto da lavorare per Sarri.

Di seguito il tabellino del match e la classifica.

Bologna-Lazio 3-0: 14′ Barrow (B), 17′ Theate (B), 68′ Hickey (B)

NOTE: Ammoniti: 52′ Milinkovic-Savic (L), 53′ Soumaoro (B), 66′ Pedro (L), 75′ Lazzari (L), 76′ Acerbi (L), 90+2′ Luiz Felipe (L), 90+4′ De Silvestri (B)

Espulsioni: 76′ Acerbi per doppia ammonizione (L)

CLASSIFICA momentanea 7a giornata Serie A: Napoli* 18, Inter 17, Milan* 16, Roma* 12, Fiorentina* 12, Atalanta* 11, Lazio 11, Juventus 11, Bologna 11, Udinese** 10, Empoli* 9, Torino 8, Hellas Verona** 8, Sassuolo 7, Sampdoria** 5, Genoa 5, Venezia 5, Spezia** 4, Salernitana 4, Cagliari 3

*Una partita in meno

**Partita in corso