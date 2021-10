Il Napoli sa solo vincere, la Roma batte l’Empoli e riparte dopo il derby

Il Napoli continua a vincere e inanella, contro la Fiorentina, il settimo successo di fila in campionato. La Roma batte l’Empoli per 2-0

I partenopei, dopo essere passati in svantaggio al 28′ per un gol di Martinez Quarta su assist di Vlahovic, hanno ribaltato il match e si sono imposti al Franchi sulla Fiorentina. Un risultato che vale il settimo successo di fila del Napoli in campionato, maturato grazie alle reti di Lozano al 39′, che ha ribattuto il rigore sbagliato da Insigne, e di Rrahmani, che ha trasformato di testa su suggerimento da calcio piazzato di Zielinski.

LEGGI ANCHE >>> Nuovo difensore per Juventus e Roma: colpo a sorpresa

LEGGI ANCHE >>> Triplo addio choc in casa Inter: assalto del Real Madrid

La Roma, invece, porta a casa i tre punti all’Olimpico, superando l’Empoli per 2-0 e scacciando i fantasmi dopo la sconfitta nel derby contro la Lazio. A portare in vantaggio i giallorossi è stato Lorenzo Pellegrini al 42′, su assist di Mkhitarian e a chiudere la partita ci ha pensato lo stesso armeno al 48′, ribattendo la palla in rete dopo la traversa colpita da Abraham.

Fiorentina-Napoli 1-2 e Roma-Empoli 2-0, i tabellini

MARCATORI: 28′ MARTINEZ QUARTA, 39′ LOZANO, 50′ RRAHMANI

FIORENTINA (4-3-3)Dragowski, Odriozola (77′ Benassi), Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Bonaventura (77′ Kokorin), Pulgar (65′ Torreira), Duncan (77′ Maleh), Callejon (57′ Sottil), Vlahovic, Gonzalez N.

NAPOLI (4-2-3-1)Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Zambo Anguissa, Ruiz (84′ Mertens), Lozano (57′ Politano), Zielinski (57′ Elmas), Insigne (70′ Demme), Osimhen (84′ Petagna)

MARCATORI: 42′ PELLEGRINI LO., 48′ MKHITARYAN

ROMA (4-2-3-1)Rui Patricio, Karsdorp, Mancini, Smalling (89′ Ibanez), Vina (84′ Calafiori), Darboe (64′ Cristante), Veretout, Zaniolo (84′ El Shaarawy), Pellegrini Lo., Mkhitaryan (90′ Zalewski), Abraham

EMPOLI (4-3-1-2)Vicario, Stojanovic, Romagnoli S., Viti, Marchizza, Zurkowski (46′ Bajrami), Ricci S., Bandinelli (46′ Haas), Henderson L. (70′ Stulac), Di Francesco F. (70′ Cutrone), Pinamonti (29′ Mancuso)