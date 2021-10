Calciomercato Juventus, bianconeri pronti all’assalto a Joakim Mæhle Pedersen dell’Atalanta. Possibile doppio scambio.

La Juventus non vuole lasciarsi scappare Joakim Mæhle, esterno destro danese portato in Italia dall’Atalanta che lo ha pescato dal Genk lo scorso gennaio. Il laterale classe ’97 si è ambientato benissimo nella realtà del calcio italiano, diventando un elemento particolarmente prezioso per la formazione allenata da Gian Piero Gasperini, attirando su di sé l’attenzione di diversi club.

In particolar modo, la Juventus vorrebbe assicurarsi le prestazioni del difensore classe ’97, un giocatore capace di garantire copertura in fase difensiva, ma anche di spingere quando gli viene chiesto di schiacciare col piede sull’acceleratore. Un elemento che potrebbe fare al caso della formazione di Massimiliano Allegri, la cui strategia per arrivare al danese sembra essersi delineata.

Calciomercato Juventus, il piano per arrivare a Mæhle

Nei piani del club bianconero c’è una doppia offerta di calciatori per arrivare a Joakim Mæhle. In particolar modo, la dirigenza della Vecchia Signora sarebbe disposta a mettere sul piatto i cartellini di Mattia De Sciglio e di Luca Pellegrini per convincere l’Atalanta a lasciar partire l’esterno destro danese, il quale ha raccolto sette gettoni di presenze tra campionato e Champions League in questo primo scorcio di stagione.