Milan, che delusione in attacco | La mossa per il mercato di gennaio

Milan alle prese con una grossa delusione nel reparto d’attacco, i rossoneri corrono ai ripari per gennaio: la strategia.

Milan protagonista di un ottimo avvio di stagione, la squadra di Pioli dimostra di poter essere competitiva in campionato. E anche in Europa, nonostante le due sconfitte contro Liverpool e Atletico Madrid, arrivate in maniera rocambolesca. Non tutto però tra i rossoneri funziona a dovere, in particolare un innesto del mercato sta deludendo le aspettative e lasciando molti dubbi. Con il club che riflette ed è chiamato ad intervenire.

Milan, ritorno di fiamma per Ziyech: il piano per convincere il Chelsea

Si tratta di Messias, ancora non arruolabile viste le sue precarie condizioni fisiche. A questo punto, gli interrogativi su un suo recupero iniziano a farsi pressanti, e anche qualora il brasiliano dovesse prossimamente essere in grado di scendere in campo il suo adattamento sarebbe tutto da verificare. Ecco perché in vista di gennaio si torna a pensare a Ziyech.

Il club rossonero ha in programma un investimento importante sul marocchino in caso di passaggio del turno (difficile) in Champions League. Per convincere il Chelsea si punterebbe sui buoni rapporti tra le dirigenze e su un prestito con diritto di riscatto fissato per giugno. Ma si tratta di una formula che difficilmente verrebbe accettata dai ‘Blues’.