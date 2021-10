Si infrange il sogno della Juventus: “Verrà al Real Madrid”

La Juventus sogna il colpaccio ma l’affare sembra essere sempre più complicato: arrivano le dichiarazioni di Benzema

È stato un avvio complicato per la Juventus, che ora sta cercando di rialzarsi per tornare a lottare per la conquista dello scudetto. I bianconeri distano al momento ben dieci punti dal Napoli primo in classifica e serve un ruolino di marcia importante per scavalcare le squadre che precedono e recuperare punti.

La società intanto valuta anche il rendimento della rosa e studia i colpi da attuare nelle prossime sessioni di calciomercato. I bianconeri hanno perso Cristiano Ronaldo in extremis e in estate vorrebbero colmare la sua lacuna con un elemento di spessore. Da tempo è spuntato il nome di Kylian Mbappe, che ha il contratto in scadenza proprio a giugno 2022 con il PSG, ma l’affare sembra essere complicatissimo.

Calciomercato Juventus, sfuma il sogno Mbappe. Benzema: “Verrà al Real Madrid ma non so quando”

Karim Benzema, intervenuto ai microfoni di ‘L’Equipe’, ha parlato del futuro del compagno di Nazionale e non ha escluso affatto il possibile passaggio al Real Madrid. Ecco le sue dichiarazioni: “Se mi aspetto di vedere Mbappe al Real Madrid la prossima stagione? L’ha detto lui stesso. Vuole sperimentare qualcos’altro. Giocherà per il Real un giorno. Non so quando. Ma verrà. È solo una questione di tempo”

La volontà dunque sembra quella di trasferirsi ai ‘Blancos’ e Florentino Perez potrebbe effettuare il colpo a parametro zero nella prossima estate. Nulla da fare dunque per la Juventus.