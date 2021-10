Il Milan ha un reparto avanzato formato da due giocatori in avanti con gli anni, come Giroud e Ibrahimovic, e sta preparando un nuovo colpo

L’avvio di stagione del Milan sta dimostrando che i rossoneri sono in grado di trovare la via del gol con molti giocatori, sopperendo alla mancanza di Giroud e Ibrahimovic, che per motivi diversi sono dovuti rimanere ai box in diverse partite. Nell’arco di una stagione, però, la presenza in squadra di un centravanti profilico e affidabile dal punto di vista fisico può fare la differenza. L’età del francese e dello svedese è avanzata e i dirigenti del Milan stanno già pianificando un colpo di calciomercato per la prossima estate.

LEGGI ANCHE >>> Cambia ruolo come Ronaldo, la Juve lo blinda: non bastano 100 milioni

LEGGI ANCHE >>> Addio già a gennaio per il Milan: il piano di Maldini per rimpiazzarlo

Il Milan lavora al colpo Werner per giugno

A fornire un assist decisivo ai rossoneri è l’ex nerazzurro Romelu Lukaku. Con il suo ritorno al Chelsea, infatti, ha chiuso ulteriormente gli spazi a Timo Werner. L’attaccante tedesco, che già lo scorso anno non era un titolare fisso, con l’arrivo di big Rom è relegato in panchina. Il suo impatto con i blues non è stato incisivo come il club londinese si aspettava e in estate potrebbe trovare una nuova collocazione.

LEGGI ANCHE >>> Chiesa è il sogno di Paratici: la provocazione clamorosa della Juventus

Il Milan è intenzionato a trovare l’accordo con il Chelsea per il prestito del venticinquenne ex Lipsia e vorrebbe strappare anche un’opzione per il riscatto del giocatore, a un costo di circa 30 milioni di euro. Werner, in estate era stato accostato anche all’Inter, ma i nerazzurri hanno virato su altri obiettivo e i blues hanno preferito attendere ancora prima di liberarsi di Werner.