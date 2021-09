Addio già a gennaio per il Milan: il piano di Maldini per rimpiazzarlo

Il Milan può perdere un pezzo importante già a gennaio e Maldini studia la mossa per sostituire il centrocampista a giugno

Sono settimane importanti per il Milan, che ha iniziato al meglio in Serie A e ora non vuole fermarsi per competere per le migliori posizioni in campionato. Nel frattempo la società sta valutando anche un piano per il futuro e potrebbero esserci dei cambiamenti importanti soprattutto a centrocampo.

I rossoneri potrebbero perdere Franck Kessie a gennaio, visto che nelle ultime gare ha deluso e non sembra esserci ancora un accordo per il rinnovo del contratto che scade a giugno. La sua cessione potrebbe avvenire già a gennaio e la società potrebbe tamponare provando a ingaggiare subito Yacine Adli.

Calciomercato Milan, Adli a gennaio e Milinkovic a giugno: il piano di Maldini

Il Milan dunque potrebbe effettuare un colpo senza investire tanto a gennaio per rimpiazzare Kessie, per poi cercare il colpo grosso direttamente in estate. L’obiettivo numero uno sembrerebbe essere Sergej Milinkovic-Savic, che però non è facile da strappare alla Lazio. Per avvicinarsi a lui, i rossoneri potrebbero non pressare Alessio Romagnoli e lasciarlo andare ai biancocelesti a parametro zero a giugno.

Il contratto del difensore centrale scade proprio a fine stagione e per questo potrebbe esserci un addio da svincolato.