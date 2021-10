Cambia ruolo come Ronaldo, la Juve lo blinda: non bastano 100 milioni

Continua il lavoro della Juventus sul fronte calciomercato: ora Allegri gli cambia ruolo, non bastano più 100 milioni

La Juventus non vuole perdere ulteriore tempo in vista di questa stagione. L’entusiasmo è tornato in casa bianconera dopo la vittoria in Champions League contro i campioni d’Europa del Chelsea. Ora lo stesso Massimiliano Allegri intende recuperare terreno anche in Serie A collezionando punti decisivi dopo un inizio non troppo esaltante. E così l’allenatore toscano starebbe pensando proprio ad un cambio di ruolo per Federico Chiesa, man of the match della sfida europea all’Allianz Stadium.

Calciomercato Juventus, Chiesa pronto al super rinnovo: blindato

L’attaccante della Nazionale italiana, che si è laureata Campione d’Europa in finale contro l’Inghilterra, è pronto al super rinnovo: al momento guadagna circa 5 milioni all’anno. E sulle sue tracce ci sarebbero le big della Premier, ma non bastano più 100 milioni per provare l’assalto a Federico Chiesa. Il suo valore è aumentato a dismisura negli ultimi mesi mettendo in mostra la sua velocità abbinata ad una buona tecnica.

La Juventus vuole metterlo al centro del suo progetto facendolo diventare il nuovo Ronaldo dopo l’addio del campione portoghese come svelato dall’edizione odierna de “Il Giornale”. Lo stesso Chiesa ha messo in mostra una dose di carattere non indifferente: ora il futuro è dalla sua parte.

