Gestaccio all’allenatore, rottura totale: la Juventus ci prova ancora

Saranno mesi intensi in casa Juventus per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri: rottura con l’allenatore

La Juventus continua a monitorare il fronte calciomercato in vista dei prossimi mesi. La dirigenza bianconera è sempre al lavoro per arrivare a profili interessanti in ottica futura. Da Manchester continua ad arrivare notizie di rottura totale tra il centrocampista olandese, Donny Van de Beek, e l’allenatore dei Red Devils Solskjaer.

Calciomercato Juventus, van de Beek piace da sempre

Come svelato dal portale “SportBible” lo stesso giocatore, ex Ajax, ha lanciato nei confronti del manager una gomma dalla panchina durante la sfida di Champions League tra Manchester United e Villarreal. Ormai il suo tempo in terra inglese sembra essere arrivato ai titoli di coda: dopo l’exploit in Olanda, i Red Devils si erano assicurate le sue prestazioni per rinforzare la zona centrale di campo.

E così la Juventus ci potrebbe provare in caso di addio del gallese Ramsey, che continua a soffrire di noie muscolari. La valutazione del centrocampista olandese si aggira intorno ai 25 milioni di euro con i bianconeri da sempre molto interessati.

La situazione sarà ancora più chiara a partire dai prossimi giorni con la Juventus sempre molto attiva in vista della prossima stagione. Van de Beek è pronto anche per una nuova avventura entusiasmante per tornare a sorridere. Finora la sua esperienza in terra inglese è stata completamente da dimenticare.