Chiesa è il sogno di Paratici: la provocazione clamorosa della Juventus

Fabio Paratici, attualmente al Tottenham, sogna Federico Chiesa: ma da parte della Juventus arriva una provocazione

Federico Chiesa è indubbiamente il calciatore più in mostra e probabilmente più forte che ha la Juventus in questo momento. E’ stato fondamentale nella vittoria dell’Italia nell’ultimo Europeo e man mano si sta riprendendo anche la Juve di Allegri, che lo aveva un po’ strigliato davanti alle telecamere. Ieri il gol a Chelsea, campione d’Europa in carica, che ha portato i bianconeri al comando del proprio girone in Champions. E nel suo futuro non è detto che non ci sia l’Inghilterra, anche perché c’è un ex Juve di nome Paratici che lo apprezza tantissimo.

Juventus, provocazione Kane per Chiesa

Il sogno di Fabio Paratici è quello di portare Federico Chiesa al Tottenham. Il direttore sportivo degli Spurs è molto attento al calciomercato italiano. Inoltre, è stato proprio lui ad acquistarlo dalla Fiorentina in prestito biennale con obbligo di riscatto. Tuttavia, per la Juventus è un calciatore fondamentale, tra l’altro classe ’97. E la provocazione del club bianconero sarebbe quella di ricevere Harry Kane in cambio. Questo per dare prova dell’importanza dell’esterno offensivo e per frenare i sogni inglesi. Kane però vorrebbe per davvero lasciare il Tottenham e tentare di vincere qualche titolo.