Inzaghi può sorridere: annuncio e rinforzo a gennaio per l’Inter!

Pablo Bentancur, agente di Nahitan Nandez, ha parlato del giocatore uruguaiano: le ultime sul calciomercato dell’Inter di Simone Inzaghi

L’Inter di Simone Inzaghi, dopo il pareggio abbastanza discusso in casa dello Shakhtar Donetsk, è pronta a riscattarsi contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. I nerazzurri, che nell’ultima finestra di calciomercato hanno visto andar via Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, ora sono al lavoro per rimettere in sesto, sotto tutti i punti di vista, la squadra a disposizione dell’ex allenatore della Lazio. La campagna acquisti estiva è stata di certo soddisfacente, viste le possibilità, ma anche a gennaio qualcosa potrebbe muoversi.

Ne ha parlato anche Fabrizio Biasin, giornalista vicino all’ambiente Inter, nel suo articolo sulle colonne di ‘Libero’: “I tifosi dell’Inter devono aspettarsi altre sanguinose cessioni? Non è detto, anzi. Già a partire dal mercato di gennaio si ragiona su nuovi inserimenti per rafforzare l’organico di mister Inzaghi“.

Inter, rinforzo possibile: attenzione a Nandez

L’identikit di questo rinforzo potrebbe corrispondere al nome di Nahitan Nandez, jolly del Cagliari di Tommaso Giulini. In merito, ai microfoni di ‘CalcioNapoli24 TV’, è intervenuto Pablo Bentancur, suo agente: “Giulini ha promesso a me e al ragazzo di fare il possibile affinché vada via a gennaio. Nandez vuole vincere qualcosa, vuole giocare in Champions. Il presidente del club sardo ci ha dato la sua parola”.

Bentancur ha poi proseguito: “Ci sono due o tre squadre che cercheranno Nandez a gennaio, anche il Napoli. Sarei felice di vederlo in azzurro. Giulini ora ha capito come stanno le cose, speriamo che a gennaio possa esserci qualche movimento. Penso che il Cagliari venderà ad un prezzo più basso di quello stimato, c’è una clausola da 36 milioni, ma il presidente ieri ha parlato con Nandez e gli ha detto che abbasserà il prezzo e lo lascerà andare”.