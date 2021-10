La mossa di Allegri cambia tutto: rivoluzione in attacco e bomber a zero

La Juventus cambia pelle grazie a una decisione di Allegri che modifica gli scenari anche sul mercato: arriva il bomber a parametro zero.

La Juventus ha rialzato la testa dopo un avvio complicato, i problemi dei bianconeri non sono risolti ma di certo le tre vittorie di fila tra campionato e coppa fanno morale. Soprattutto, la squadra di Allegri può farsi forza dell’aver battuto il Chelsea campione d’Europa. Una prestazione solida, che ci voleva, per guardare con fiducia al futuro. Nelle ultime gare, il tecnico livornese ha poi trovato un trascinatore, che può spingerlo ad una svolta inattesa, che può cambiare le carte anche sul mercato.

Juventus, Chiesa centravanti da il ‘via libera’ per Belotti: ecco perché

L’uomo in più della Juve in questo momento si chiama Federico Chiesa. Il giovane attaccante è in gran forma e sta trovando anche maggior feeling con la porta rispetto al passato. Le sue doti fisiche e tecniche, nella visione di Allegri, possono farne un nuovo centravanti ‘alla Ronaldo‘, quantomeno come modo di giocare e di attaccare l’area e la rete. Questo cambierà, molto probabilmente, il futuro di Alvaro Morata.

Lo spagnolo ha dato un buon apporto in questo inizio di campionato in termini di reti, ma non sembra poter essere il centravanti su cui puntare in futuro. Così, la Juve sta pensando di non pagarne il riscatto da 35 milioni di euro, in estate, per andare all’assalto di Andrea Belotti a parametro zero. Oltre che una mossa che permetterebbe un certo risparmio economico, puntare sul ‘Gallo’ significherebbe portare in squadra un centravanti con doti fisiche più accentuate.