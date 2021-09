Calciomercato Juventus, clamorosa idea Aguero per gennaio!

La Juventus potrebbe fare un tentativo a gennaio per Sergio Aguero: le ultime di calciomercato sui bianconeri e sul bomber del Barcellona

E’ stata una grandissima serata quella di ieri per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri infatti, reduci da due vittorie consecutive nel campionato italiano di Serie A, hanno battuto all’Allianz Stadium il Chelsea di Thomas Tuchel, campione d’Europa in carica. Decisivo, ancora una volta, Federico Chiesa. L’attaccante esterno anche della Nazionale italiana si è caricato, con Federico Bernardeschi, la responsabilità offensiva della Vecchia Signora visti gli infortuni muscolari di Paulo Dybala e Alvaro Morata, che non rientreranno prima del ritorno dalla sosta.

Intanto la Juventus è al lavoro anche in vista della sessione di calciomercato invernale. I bianconeri, che hanno ceduto Cristiano Ronaldo nelle ultime battute dell’estate dei trasferimenti ed hanno preso Moise Kean al suo posto, potrebbero puntare su un altro nome per gennaio: attenzione infatti al profilo di Sergio Aguero. Il bomber argentino, con doppio passaporto argentino e spagnolo, è ancora alle prese con un infortunio che non gli ha finora consentito di esordire in gare ufficiali con la maglia del Barcellona.

Calciomercato Juventus, torna di moda Aguero: i dettagli

Sergio Aguero, approdato al Barcellona dopo una lunga esperienza al Manchester City, aveva scelto i blaugrana per la presenza del grande amico Lionel Messi che, però, è stato costretto, viste le norme stringenti sugli ingaggi in Spagna, a lasciare il Camp Nou per vestire la casacca del PSG di Mauricio Pochettino.

L’ex Atletico Madrid potrebbe quindi dire addio immediatamente al Barcellona, con il quale ha un contratto fino al 2023, ed attenzione alla Juventus che, nelle ultime stagioni, più volte ha seguito da vicino le vicende legate al futuro del Kun.