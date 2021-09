Scambio top tra Juventus e Napoli: la richiesta di Spalletti

Luciano Spalletti si gode il primato alla guida del Napoli. Continuano le suggestioni tra Napoli e Juventus

Il Napoli è partito alla grande in questo inizio di stagione con sei vittorie nelle prime sei sfide di Serie A. Al momento i partenopei si godono il primato grazie al lavoro certosino di Luciano Spalletti, che avrebbe già pensato alla prima richiesta alla dirigenza campana. Dopo l’infortunio di Meret, Ospina ha conquistato il posto da titolare con gli azzurri che si fidano dell’estremo difensore colombiano.

Calciomercato Juventus Napoli, Szczesny idea suggestiva per la porta

Così lo stesso Spalletti potrebbe pensare al suo portiere ai tempi della Roma, ora alla Juventus, Szczesny, che non sta attraversando un ottimo periodo in maglia bianconera a causa di qualche errore di troppo. Fu lo stesso allenatore di Certaldo a spingere per il suo rinnovo in giallorosso dopo il prestito del polacco nonostante la presenza del brasiliano Alisson.

Il portiere della Juventus resta il suo pupillo e così l’operazione potrebbe essere messa in atto con lo scambio tra lui e Meret, relegato nuovamente in panchina. Il problema resta l’ingaggio, che è molto differente tra i due.

Il Napoli continua ad essere protagonista in campionato dopo i problemi delle ultime stagioni. L’obiettivo resta quello di tornare in Champions League il prima possibile.