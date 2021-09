Rinnovo Dybala: ecco la data oltre la quale la Juventus non andrà

La Juventus e Dybala non hanno ancora trovato l’accordo per il rinnovo del contratto dell’argentino. Ecco fino a quando attenderà la società

Da quando è tornato Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus, Paulo Dybala ha riacquisito un ruolo centrale nella squadra bianconera, complice anche la partenza di Cristiano Ronaldo. La Joya sta mostrando, anche se a sprazzi, quei lampi di classe pura che gli appartengono e il fastidio muscolare sofferto nella gara contro la Sampdoria sembra riassorbibile in una quindicina di giorni. Il futuro del numero dieci non è però ancora delineato, a causa del rinnovo del contratto che non è ancora stato firmato.

Rinnovo Dybala: la chiave per chiudere entro ottobre

La Juventus e Dybala, infatti, fanno da tempo filtrare ottimismo sull’imminenza della firma, ma per ora la fumata bianca non è arrivata. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i dirigenti della Vecchia Signora avrebbero però individuato entro la fine di ottobre la deadline per arrivare all’accordo.

Secondo la stessa fonte, la chiave per arrivare a soddisfare le richieste dell’entourage dell’argentino sarebbe quella di alzare la quota dell’ingaggio legata ai bonus. Entro un mese, quindi, la trattativa dovrebbe andare in porto, oppure rischia di essere compromessa per il futuro.