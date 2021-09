L’Inter di Simone Inzaghi, a caccia di un centrocampista, avrebbe messo nel mirino il nome di Piotr Zielinski, jolly del Napoli di Luciano Spalletti

Continua a rimanere imbattuta l’Inter di Simone Inzaghi in questo bellissimo campionato di Serie A che vede, almeno per il momento, il Napoli di Luciano Spalletti in testa a punteggio pieno con sei vittorie in altrettante gare. I nerazzurri, che hanno giocato nel tardo pomeriggio di sabato il big match contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, non sono andati oltre il 2-2 in una sfida accesissima che ha visto la Beneamata sbagliare anche un rigore a pochi istanti dal termine con Federico Dimarco. Ma il tiro dal dischetto fallito dall’ex giocatore di Verona e Sion non è l’unica nota stonata della serata di San Siro.

Nell’Inter infatti non ha affatto convinto la prestazione di Hakan Calhanoglu. Il giocatore turco, arrivato nell’estate di calciomercato a parametro zero dal Milan di Stefano Pioli, dopo un buon inizio contro il Genoa di Ballardini, si è totalmente perso e, nella gara con l’Atalanta, è stato in assoluto fra i peggiori in campo.

Calciomercato Inter, Calhanoglu delude | Ecco il sogno a centrocampo

Mentre Hakan Calhanoglu delude, il vero sogno a centrocampo per l’Inter di Simone Inzaghi ha un nome ed un cognome: stiamo parlando di Piotr Zielinski, fantasista del Napoli di Luciano Spalletti. Il giocatore polacco, in grande spolvero nelle ultime uscite, è senza dubbio uno dei migliori centrocampista della Serie A.

L’ex giocatore di Udinese ed Empoli ha una valutazione in sede di calciomercato di circa 50 milioni di euro ed un contratto con la società azzurra fino al 2024. Termini davvero proibitivi, almeno per il momento, per una società come l’Inter che, nell’estate appena trascorsa, è stata costretta a fare cessioni importanti per risanare il bilancio.